РИАМО - 20 янв. В столице завершили демонтаж железобетонных конструкций, а также пролетных строений и опор моста через реку Сходня на Волоколамском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время приступили к обустройству свайных оснований под опоры нового моста. Новый мост обеспечит движение транспорта по пяти полосам в каждом направлении», – сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что на время строительства пропускная способность участка была обеспечена по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Для этого построили два временных моста, один – по направлению в центр, а второй – в область.

Работы проводятся по проекту реконструкции Волоколамского шоссе от МКАД до реки Сходня. Он предусматривает строительство дорог суммарной протяженностью 3,7 километра, возведение эстакады на пересечении Волоколамского шоссе и Походного проезда, а также проведение реконструкции моста через реку.

Также необходимо построить и реконструировать три подземных пешеходных перехода в районе Волоколамского шоссе около домов 128, 116, а также 112.