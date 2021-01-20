РИАМО – 20 янв. Из-за растущего дефицита ноутбуков и увеличения спроса цены на эту продукцию в России могут вырасти на 6-8% за полугодие, пишет в среду газета «Известия».

«Стоимость портативных компьютеров в 2020 году уже взлетела на 33-50%. Причины — девальвация рубля, дефицит компонентов для устройств на мировом рынке и рост спроса на конечную продукцию, пояснили производители. Тенденция сохранится и в первом полугодии 2021 года, говорят эксперты», - отмечается в публикации.

По словам директора по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в России Ирины Кукиной, дефицит ноутбуков в стране начали ощущать еще в начале прошлого года. Сильнее всего он коснулся сегмента недорогих устройств стоимостью до 30 тысяч рублей.

Кукина также отметила, что цены на ноутбуки могут и снизиться, это произойдет в случае развития ситуации с пандемией коронавируса по положительному сценарию. Однако ждать снижения цен стоит не раньше лета.

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