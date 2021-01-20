РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 янв. Один человек погиб в результате ДТП на дороге, ведущей от Новорижского шоссе в поселок Нахабино подмосковного Красногорска, сообщил «РИАМО в Красногорске» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«ДТП произошло 19 января в 17:05 на 1-м километре автодороги «Балтия» – Веледниково – Лешково. Автомашина Volvo совершила попутное столкновение с тремя легковыми автомобилями: Renault, Skoda и Ford. В результате ДТП скончался водитель автомобиля Ford», – сказал представитель.

Он также добавил, что информации о других пострадавших нет.