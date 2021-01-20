РИАМО - 20 янв. Минздрав России получил от Федерального научного центра имени Чумакова пакет документов для регистрации вакцины от коронавируса, сообщает ТАСС.

«Это цельновирионная инактивированная вакцина. <…> Документы направлены на экспертизу, по ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В настоящий момент в России есть две зарегистрированные вакцины против Covid-19 — «Спутник V» и препарат «ЭпиВакКорона».

По словам Мурашко, с начала недели для массовой вакцинации россиян в гражданский оборот ввели свыше 375 тысяч доз вакцины «Спутник V».​

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Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.