РИАМО - 20 янв. Минздрав России получил от Федерального научного центра имени Чумакова пакет документов для регистрации вакцины от коронавируса, сообщает ТАСС.
В настоящий момент в России есть две зарегистрированные вакцины против Covid-19 — «Спутник V» и препарат «ЭпиВакКорона».
По словам Мурашко, с начала недели для массовой вакцинации россиян в гражданский оборот ввели свыше 375 тысяч доз вакцины «Спутник V».
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Текстовая трансляция
20 ЯНВАРЯ
- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.
- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.
- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.
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