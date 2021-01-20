РИАМО - 20 янв. В театре «Геликон Опера», фудмолле «Депо», флагманском офисе «Мои документы» (ЦАО), торговых центрах «Океания» и «Город» в Москве со среды начали работать выездные бригады вакцинации от коронавируса, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Чтобы защитить свое здоровье могли максимальное количество жителей столицы, в том числе и те, кто по каким-то причинам не могут посетить поликлинику по месту жительства, мы решили организовать выездные бригады вакцинации в популярных городских локациях», — сказала Ракова.

Она отметила, что в выездных пунктах соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Прививки от Covid-19 делают врачи городских поликлиник. Пациентов перед вакцинацией осматривают. Также их самочувствие контролируется в течение 30 минут после прививки.

Пункты вакцинации будут открыты с 10:00 до 21:00. После введения первого компонента вакцины врач назначит день для второго этапа. Вторую часть вакцины вводят через 21 день. Прививки от Covid-19 делают бесплатно.

В ТЦ «Океания» и «Город» выездные бригады будут работать одну неделю. С 27 января по 2 февраля вакцинация пройдет в ТЦ «Саларис» и «Л-153», с 3 по 9 февраля — в ТЦ Columbus и «Калейдоскоп».

Чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции в выездных пунктах, не нужно предварительно записываться, но следует взять с собой паспорт и полис ОМC (если есть).

Кроме того, в мегаполисе работают 100 пунктов в поликлиниках. Они открыты каждый день с 08:00 до 20:00. Также прививки делают в частных медклиниках.

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Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.