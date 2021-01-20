РИАМО - 20 янв. Вопреки запрету на работу заведений после 23:00, бар «Культ» в Замоскворецком районе столицы продолжал обслуживать гостей, за это нарушение бар ждет крупный штраф или приостановка деятельности, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Дмитрий Комаров.

По словам инспектора, в городе каждый день проходят рейды для выявления заведений, которые работают после 23:00.

«В ночь с 19 на 20 января по адресу: Валовая улица, дом 32/75 был проверен бар «Культ». В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало работать, посетителям подавались напитки и еда после 23:00», — сказал Комаров.

За выявленные нарушения владельцы бара могут заплатить до 300 тысяч рублей штрафа. Если это нанесет вред здоровью людей, штраф может достичь 1 миллиона рублей. Также работу заведения могут приостановить на срок до 90 суток по решению суда.

Из-за ситуации с коронавирусом в общепитах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях мегаполиса запрещается обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00.

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