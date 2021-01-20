РИАМО - 20 янв. По данным опроса портала SuperJob, 59% россиян высказались против введения в стране ковид-паспортов для переболевших Covid-19 и вакцинированных граждан, сообщает РБК.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек из 349 населенных пунктов.

«Соответствующую инициативу властей Башкирии поддержали только 12% респондентов, 29% опрошенных затруднились с ответом», — говорится в сообщении.

Противники таких документов считают информацию о наличии антител к коронавирусу врачебной тайной.

Ранее в Республике Башкортостан решили ввести ковидные паспорта для тех жителей, которые переболели коронавирусной инфекцией и имеют антитела, а также тех, кто поставил прививку от Covid-19.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что официальной позиции правительства по данному вопросу в настоящий момент нет.​

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Хотим узнать ваше мнение Стоит ли вводить в РФ ковидные паспорта? 31% Да, это упростит отслеживание распространения вируса 31% Нет, это нарушает врачебную тайну 31% Стоит собирать данные только о тех, кто отказался от вакцинации 31% Можно вводить ковидные паспорта, но только на мировом уровне 31% Мне все равно Результаты

Текстовая трансляция

20 ЯНВАРЯ

- Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

- Выездные пункты вакцинации от Covid‑19 открылись в «Депо» и «Геликон Опере» в Москве. Прививки делают врачи городских поликлиник.

- Большинство россиян высказались против ковидных паспортов. Инициативу поддержали 12% опрошенных.