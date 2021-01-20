РИАМО - 20 янв. Суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений ООО «Проектинжгео» в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения закона о контрактной системе на торгах в Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от МКУ городского округа Домодедово «Управление капитального строительства» о внесении сведений в отношении ООО «Проектинжгео» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации на улучшение пропускной способности автомобильной дороги», - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения обращения подмосковное УФАС признало действия фирмы не соответствующими закону, а самого подрядчика - недобросовестным поставщиком. Не согласившись с этим, компания обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Проектинжгео» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного органа.