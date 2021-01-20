РИАМО - 20 янв. На остановках вокруг Ленинградского, Казанского, Белорусского и Рижского вокзалов появились плакаты «Ночлежки», которые сообщают, где бездомные люди могут найти помощь, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Эти пространства мы предоставили фонду, чтобы у каждого был шанс на новую жизнь. Это не первая наша работа с «Ночлежкой». В прошлом июле мы выделили организации специальный микроавтобус с водителем», — говорится в сообщении.

Объявления на плакатах сориентируют людей, которые попали в трудную ситуации и, возможно, спасут кому-то жизнь.

Ранее москвичам рассказали, как они могут помочь бездомным в мороз. Можно пожертвовать теплую одежду и обувь, новые майки, трусы, футболки, носки и другие предметы одежды. Также можно пожертвовать средства личной гигиены, безрецептурные лекарства и старые телефоны. Одежду для бездомных можно сдать в контейнеры фонда «Второе дыхание».