РИАМО - 20 янв. Арбитражный суд признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе фирмы на нарушение закона при закупке услуг по ремонту спецтехники для аэропорта Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

«Ранее в управление поступила жалоба ООО «Авалон» на действия (бездействие) ООО «Домодедово эрпорт хэндлинг» при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на ремонт кузовных деталей автомобильной и специальной техники», - говорится в сообщении.

Подмосковное УФАС России признало жалобу необоснованной, в связи с чем ООО «Авалон» обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного ведомства.