РИАМО - 20 янв. В прошлом году из московских приютов забрали почти 2,5 тысячи собак и 758 кошек, свыше 380 животных взяли во время режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Социализировать животных и отдать их в добрые руки помогают волонтеры. Городские приюты постоянно навещают более 3 тысяч добровольцев.

«Благодаря этой работе за последние 10 лет новый дом появился более чем у 26 тысяч животных», — говорится в сообщении.

Первое время волонтеры наблюдают, как обстоят дела у животных в новом доме. Хозяева присылают фотографии питомцев, рассказывают, как проходит их адаптация, а также советуются по сложным вопросам.

В Москве работает 13 муниципальных приютов для животных. В них живут около 17 тысяч собак и кошек. Работающие там специалисты несколько раз в день кормят своих подопечных, меняют воду в поилках, а также следят за их состоянием и поддерживают чистоту в вольерах.