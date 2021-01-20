РИАМО - 20 янв. Виртуальные встречи с авторами и издателями комиксов пройдут 20 и 21 января на портале «Онлайн.Библиогород», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Горожане смогут узнать, как рисуют комиксы, чем российские графические романы отличаются от американских и азиатских, а также какие комиксы сегодня предпочитают дети.

«Онлайн-марафон из шести встреч пройдет 20 и 21 января. Интервью в прямом эфире будут транслировать трижды в день: в 12:00, 14:00 и 16:00», — говорится в сообщении.

Прямые трансляции будут вести из «Библиотеки издательств» — читального зала в медиацентре парка «Зарядье».

В мероприятиях примут участие художник и иллюстратор Валентин Поткин, редактор Любовь Романова, главный редактор одного из издательств Александра Литвина, руководитель детской творческой студии Ольга Шестакова и издатель Анна Коростелева.

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