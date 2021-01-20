РИАМО - 20 янв. В рамках десятилетнего офсетного контракта со столичными властями Московский эндокринный завод локализует в городе производство 20 наименований лекарств, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В частности, завод займется выпуском противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейролептиков.
В рамках офсетного контракта поставщик обязуется локализовать свое производство в определенном городе.
«Столица первой в России заключила офсетный контракт осенью 2017 года. На сегодняшний день подписано уже четыре таких соглашения с инвесторами. Общий объем частных инвестиций по ним составляет 11,9 миллиарда рублей, объем закупок — 71,6 миллиарда рублей», — уточнил руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Столичные власти и в дальнейшем планируют подписывать офсетные контракты с компаниями, работающими в сферах транспортного машиностроения, производства ИT-оборудования и коммунальной техники.
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