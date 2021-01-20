РИАМО - 20 янв. Операторы столичной системы-112 за минувший год приняли более 2,8 миллиона вызовов, что на 200 тысяч больше, чем за 2019 год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Работа системы-112 эффективна и востребована, число сообщений от граждан именно на единый номер растет. <...> Если в 2012 году каждый день дежурили 10-15 операторов, которые принимали примерно 134 тысячи звонков ежегодно, то сегодня в смену выходят уже 65 специалистов», — сказал Бирюков.

По словам заммэра, процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован. За одну минуту оператор выясняет, что произошло, после этого немедленно передает информацию в экстренные службы.

За сутки специалисты принимают свыше 11,6 тысячи звонков, подчеркнул Бирюков.

Московская система-112 взаимодействует с 200 экстренными и аварийными службами столицы, а также со службами-112 Московской и Калужской областей.

По словам Бирюкова, в минувшем году проведена большая работа по подключению к системе-112 всех операторов связи. Теперь абоненты могут звонить на номер «112» с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика.

Кроме того, в 2020 году завершили интеграцию системы-112 с экстренными оперативными службами 101, 102, 103, 104. Также провели обновление технического и программного обеспечения.