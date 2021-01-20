РИАМО - 20 янв. Инспекторы ДПС в подмосковных Мытищах спасли 67-летнего местного жителя от смерти в результате переохлаждения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел в деревне Драчево в районе канала имени Москвы. Старший лейтенант Ренат Шакиров и лейтенант Александр Цыганов во время патрулирования заметили, как на противоположном берегу два водителя снегоходов машут руками и кричат.

«Граждане сообщили, что под лед провалился мужчина, которого они вытащили, и ему нужна помощь. Полицейские посадили его в служебный автомобиль и направились в сторону Сухаревского отдела полиции, где их ожидали сотрудники скорой помощи», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Мужчина пояснил, что направлялся в гости к родственникам и, чтобы сократить путь, решил перейти канал по льду. Пройдя несколько метров, он провалился под лед и начал тонуть. Помощь ему оказали проезжавшие мимо водители снегоходов и сотрудники ГИБДД.

Пострадавшего госпитализировали в больницу Королева, откуда вечером того же дня мужчину выписали домой.