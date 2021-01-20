РИАМО - 20 янв. Пробки на дорогах Москвы в вечерний час пик среды достигнут 7-8 баллов из 10 возможных, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В настоящее время общая длина заторов на столичных дорогах составляет 75 километров.

«Движение свободное, не считая серьезных проблем на востоке МКАД. На внутренней стороне на 99-м километре в результате столкновения двух автомобилей оказались перекрыты две средние полосы», — говорится в сообщении.

Движение в центр также затруднено на Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте, от 27-го километра МКАД до Липецкого путепровода.

Сложностей не зафиксировано на Звенигородском шоссе, Староможайском шоссе и проспекте Генерала Дорохова.