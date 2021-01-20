РИАМО - 20 янв. Около станции Тимирязевская Савеловского направления Московской железной дороги электричка сбила мужчину, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«В районе железнодорожной станции Тимирязевская Савеловского направления МЖД электропоездом сообщением Одинцово - Лобня травмирован мужчина 1983 года рождения. Мужчина доставлен в ГКБ», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.