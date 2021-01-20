РИАМО - 20 янв. Прошедшей ночью температура воздуха в Подмосковье опускалась почти до минус 17 градусов, в Москве подморозило до минус 12 градусов, сообщил РИАМО в среду дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Самую низкую температуру дала метеостанция в Черустях. Там было зарегистрировано минус 16,9 градуса. В Москве ночью было зафиксировано минус 12,2 градуса», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что морозы постепенно покидают Московский регион. В следующие сутки температура воздуха в столице и Подмосковье будет только повышаться.

Предстоящим днем в Московском регионе при облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 12 до минус 10 градусов, в Подмосковье - от минус 15 до минус 10 градусов.