РИАМО - 20 янв. Три новых клубных пространства «Мой социальный центр» открыли в столице за минувший год, в рамках проекта провели более 8 тысяч мероприятий, свыше 1,3 тысячи из них состоялись в режиме онлайн, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Несмотря на пандемию, <…> в городе появилось три новых современных клубных городских пространства «Мой социальный центр», теперь их в городе восемь. В прошедшем году проект перешел в онлайн-формат работы с жителями старшего поколения. Тысячи москвичей с удовольствием занимаются творчеством и общаются с единомышленниками», — отметила Ракова.

Она подчеркнула, что именно в период пандемии нужно было создать все условия для того, чтобы пожилые горожане продолжали жить активной и насыщенной жизнью.

По ее словам, на базе центров в настоящий момент работают свыше 350 клубов по интересам, 164 из них успешно перешли в онлайн-формат. Благодаря этому даже во время домашнего режима участники проекта обмениваются опытом и проводят разнообразные встречи.

По итогам года состоялось свыше 8 тысяч мероприятий, а горожане посетили центры более 100 тысяч раз. Одним из самых знаменательных событий стал масштабный праздник «МСЦ — там, где твое сердце». Он прошел с 29 по 31 июля 2020 года в честь первого дня рождения проекта.

Более 1,3 тысячи событий прошли в формате онлайн. Было создано множество подпроектов, включая «Сказки внукам» и «Освой гаджет».

Ярким финальным аккордом в онлайн-программе ушедшего года стал «Новогодний сМУЗи» — праздничный аналог игры «Угадай мелодию». Главной целью мероприятия стала поддержка пожилых горожан, которые в силу разных причин остались одни. В отборочном туре игры приняли участие более 7 тысяч представителей старшего поколения.

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