РИАМО - 20 янв. В прошлом году информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант» получил почти 30 тысяч обращений от столичных предпринимателей, инвесторов и физических лиц, чаще всего заявители интересовались правилами участия в городских аукционах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Если в 2019 году среднее время одной консультации составляло около пяти минут, то в 2020-м этот показатель сократился до 3,5 минут. Помимо этого, в прошлом году сотрудники информационного киоска стали консультировать инвесторов по вопросам заключения электронных договоров купли-продажи городской недвижимости», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков добавил, что специалисты государственного бюджетного учреждения «Сервисный центр 44» расскажут всем желающим об объектах из имущественной казны столицы, которые выставляются на торги.

Обратиться в информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант» можно по электронной почте или телефону горячей линии.