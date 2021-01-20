РИАМО - 20 янв. Бирюлевская линия столичного метрополитена будет проходить через семь районов города, благодаря ее строительству метро станет доступнее для более чем 700 тысяч жителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Пока жители районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное, чтобы добраться до ближайших станций вынуждены преодолевать расстояние от 6 до 6,5 километра. С появлением новой линии москвичи получат возможность быстро и с комфортом передвигаться по столице скоростным внеуличным транспортом», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Протяженность Бирюлевской линии составит 22,2 километра. На ней будет открыто десять новых станций, рядом с которыми будет благоустроена территория — там появятся велодорожки, пешеходные переходы и новые парковочные места.

Линия будет пересекаться со строящейся Троицкой веткой и действующей Замоскворецкой линией метро.

Москвичи могут внести свои пожелания по строительству на сайте проекта «Активный гражданин». Общественные обсуждения закончатся 2 февраля.