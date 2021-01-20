РИАМО - 20 янв. За первые 10 месяцев прошлого года предприятия малого и среднего бизнеса столицы получили кредиты на общую сумму 1,2 триллиона рублей, что составляет около 20% от общероссийского показателя, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чтобы помочь бизнесу в условиях пандемии, правительство Москвы внедрило программу льготного кредитования малых и средних предприятий, которой с момента запуска воспользовались более 11 тысяч предпринимателей. Суммарно они получили более 92 миллиардов рублей», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что в ближайшие месяцы столичным предприятиям планируется выдать еще более 33 миллиардов рублей льготных кредитов — заявки на получение этих средств уже одобрены.

Также предприниматели могли обратиться за поддержкой к Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. В прошлом году под поручительство фонда бизнес получил 23,2 миллиарда рублей.

Всего в России по итогам 10 месяцев минувшего года малый и средний бизнес получил 1,7 миллиона кредитов.

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