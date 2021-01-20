РИАМО - 20 янв. Возгорание в одноэтажном металлическом строении на Калужском шоссе в Москве ликвидировали на площади 200 квадратных метров, пострадавших в результате пожара нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

Пожар произошел по адресу: Калужское шоссе, дом 2, строение 1. Согласно данным из открытых источников, там находится строительный рынок «Славянский мир».

«Принятыми мерами в 06:17 пожар был локализован и в 07:18 ликвидирован на площади 200 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате произошедшего нет. В ликвидации пожара участвовали 16 единиц техники и 57 человек.