РИАМО - 20 янв. Благотворительный сервис, который работает на официальном сайте мэра и правительства столицы, стал лауреатом Международной премии Big Innovation Awards, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Данную премию каждый год вручают организациям и людям, которые воплощают в жизнь инновационные решения, оказывающие большое влияние на общество. Благотворительный сервис был запущен 16 октября прошлого года. Он находится в разделе «Мои платежи» на mos.ru (в блоке «Благотворительность»).

«На днях сервису исполнилось три месяца. Это важный проект по поддержке благотворительности и культуры добрых дел. Пока он находится на этапе становления: мы приглашаем к сотрудничеству работающие в городе фонды и информируем о нем жителей», - сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что власти столицы планируют и дальше развивать сервис, а также могут предоставить свой опыт в данной сфере для других мегаполисов.

«То, что результаты совместных усилий благотворительного сообщества и правительства Москвы отметили международной премией, безусловно, воодушевляет», - добавила Сергунина.

По ее словам, с октября данным сервисом воспользовались около 4 тысяч человек, которые сделали 6,2 тысячи пожертвований. Средняя сумма одного перевода составляет свыше 260 рублей.

Фонды-партнеры благотворительного сервиса оказывают поддержку тяжелобольным людям, горожанам с особенностями здоровья, малоимущим и так далее.

Москвичи, которые сделали пожертвование на благотворительность с помощью сервиса, будут получать отчеты о его работе раз в три месяца. В уведомлениях будет информация о числе и сумме переводов, распределении средств между фондами.

Присоединиться к благотворительному проекту на mos.ru могут фонды, которые ведут социально значимую деятельность в мегаполисе более года и состоят в реестре благотворительных организаций города.