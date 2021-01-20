РИАМО - 20 янв. Спортивный комплекс площадью 4,7 тысячи квадратных метров ввели в эксплуатацию в столичном районе Чертаново Центральное, в здании расположились ледовая площадка, кабинеты врачей и технические помещения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице ведется колоссальная работа не только по строительству объектов спорта для высоких достижений, но также и по созданию базовой инфраструктуры для физкультуры. Их строительство позволит увеличить количество спортивных секций для жителей столицы и обеспечить эффективную подготовку большего числа спортсменов», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

При строительстве здания была использована система наружного функционального и информационного освещения, которое делает пребывание на территории комплекса комфортным даже в вечернее время.

Столица продолжает развивать качественную спортивную инфраструктуру. В городе действует программа «Спорт Москвы», в рамках которой в текущем году будет сдано в эксплуатацию 10 спортивных объектов общей площадью более 90 тысяч квадратных метров.