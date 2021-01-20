РИАМО - 20 янв. Авария с участием трех машин произошла на МКАД в районе улицы Николая Старостина, к настоящему моменту движение на участке восстановлено, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На 6-м километре внутренней стороны МКАД перед съездом с улицы Николая Старостина столкнулись три автомобиля», — говорится в сообщении.

В результате ДТП движение по внутренней стороне МКАД было затруднено на протяжении 2,5 километров.

На данный момент движение транспорта восстановлено. Сведений о пострадавших нет.