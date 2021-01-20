РИАМО - 20 янв. Пожар произошел в одноэтажном металлическом строении на Калужском шоссе в столице, к настоящему моменту открытое горение ликвидировано, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 03:44. Горение происходит по адресу: Калужское шоссе, дом 2, строение 1. Согласно данным из открытых источников, там находится строительный рынок «Славянский мир».

«Происходит горение на площади порядка 200 квадратных метров. Принятыми мерами в 06:17 пожар был локализован», — говорится в сообщении.

В 06:38 спасатели сбили открытое горение. Пострадавших в результате произошедшего нет.