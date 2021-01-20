РИАМО - 20 янв. Пожар произошел в строительных бытовках на 22-м километре Киевского шоссе в столице, пострадавших в результате возгорания нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 04:16. Возгорание произошло по адресу: 22-й километр Киевского шоссе, владение 4, корпус Б, строение 1.

«Происходило горение пяти строительных бытовок на площади 100 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В 04:59 возгорание локализовали, а в 05:28 полностью ликвидировали. Пострадавших в результате произошедшего нет.