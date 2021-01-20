РИАМО - 20 янв. В среду жителей Москвы и Московской области ожидает облачная с прояснениями погода, температура воздуха может составить до минус 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погода столичного региона будет определяться промежуточным гребнем антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 12 до минус 10 градусов, в Подмосковье - от минус 15 до минус 10 градусов.

Западный ветер разовьет скорость от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха будет около 80%.