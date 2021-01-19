РИАМО - 19 янв. Правовым регулированием вопросов, связанных с реновацией на территории Подмосковья, займется Мособлдума, эту тему региональный парламент начал прорабатывать в 2020 году, говорится сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В конце 2020 года были внесены изменения в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации, которые устанавливают механизм комплексного развития территорий жилой и нежилой застройки, а также предусматривают расселение аварийного жилищного фонда - речь идет о программе реновации жилья.

«Принятие данного закона предполагает для каждого субъекта масштабную работу по правовому регулированию целого ряда вопросов, связанных с комплексным развитием территорий. Московской областной думе и в целом органам государственной власти предстоит провести основную ее часть уже в текущем году», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что еще в прошлом году на круглом столе Мособлдумы положительно оценили технические возможности региона для проведения электронного голосования и теперь на очереди более прикладные моменты.

Осталось грамотно сформировать условия для включения домов в списки реновации. Жители таких домов обязательно должны перестать платить взносы за капремонт.