РИАМО - 19 янв. В России обсуждается законопроект, который позволит гражданам получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении.

«Государство будет способствовать занятиям физической культурой и спортом. Причем, прежде всего для тех, кто хочет просто заниматься для себя. В некоторых странах уже действует подобная мера», - сказал председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.

Максимальный возврат составит 15,6 тысячи рублей в год. Механизм получения вычета будет таким же, как при вычетах за платное обучение, лечение, благотворительность и пенсионные накопления.

Жолобов не отрицает, что человек может купить абонемент, не посещать фитнес и получить вычет, но все равно считает законопроект правильным.

Также он отметил, что инициатива должна пойти на пользу сфере фитнес-центров, которая особенно пострадала из-за пандемии.

В Московской области регулярно занимаются спортом более 6 миллионов человек. Регион является одним из лидеров по вовлеченности населения в спорт.

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