РИАМО - 19 янв. В онлайн-формате в прошедшем году состоялось более 16 тысяч собраний собственников жилья в Подмосковье, из них 10 тысяч прошли с кворумом, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«Из всего объема проведенных общих собраний собственников в электронном виде самой популярной темой для голосования среди жителей является выбор совета дома. Также большая часть собраний проведена по вопросам наделения председателя совета многоквартирного дома дополнительными полномочиями и утверждение годового отчета о работе управляющей организации», - сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Инициировать собрания и голосовать в Единой информационной аналитической системе жилищно-коммунального хозяйства Московской области (ЕИАС ЖКХ) может любой собственник. Это можно сделать на сайте dom.mosreg.ru или через приложение, доступное в AppStore и Google Play. При этом будет использована учетная запись «Госуслуг». Юрлица регистрируются на участие в собрании через администратора.

Собрание в электронном виде не только позволяет соблюдать противовирусные меры, но имеет ряд преимуществ перед традиционной формой.

Так, в онлайн-формате исключаются нарушение порядка уведомления о предстоящем собрании, неправильное оформление решений собственников, неправильный подсчет голосов, некорректно оформленные доверенности, устаревшие сведения о праве собственности на помещение, нарушение порядка передачи документов в государственную жилищную инспекцию Московской области, а также нарушение кворума собрания.