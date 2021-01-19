РИАМО - 19 янв. Подмосковные предприятия оборонно-промышленного комплекса стали призерами Всероссийского конкурса на звание «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В Московской области работают 122 крупных и средних предприятия оборонно-промышленного комплекса, на которых трудится более 130 тысяч человек. Поэтому безусловно важно, что наши подмосковные компании уделяют повышенное внимание не только увеличению экономической состоятельности, но и социальной ответственности, выполняя социальные обязательства не только перед своими сотрудниками, но и их семьями», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Объединение «Энергомаш» заняло второе место в номинации «Интегрированная структура оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности», а ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» - третье. Также ПАО «РКК «Энергия» стало лучшим в за достижения в улучшении жилищных условий сотрудников.

Компания «Конструкторское бюро машиностроения» из Коломны стала лучшей среди научных организаций. Третье место среди них заняло АО «ЦНИИмаш».

Итоги конкурса были подведены комиссией под председательством министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

Участие в конкурсе принимали 356 организаций ОПК из разных регионов Российской Федерации.