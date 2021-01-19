РИАМО - 19 янв. В Одинцовском городском округе планируют построить детский сад, напоминающий палубу корабля, его проект в новом ЖК в поселке Новоивановское поддержала рабочая группа Архитектурной комиссии Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству региона.

«Вместимость детского сада составляет 300 человек. Общая площадь здания – 4,14 тысячи квадратных метров. На верхних этажах располагаются старшие и подготовительные группы, на нижних – младшие и ясельные. Садик имеет внутренний двор, а открытые игровые площадки расположены на прилегающем участке с восточной стороны», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Композиция здания повторяет собой сложные контуры участка. Она развивается главным образом по горизонтали.

Детское образовательное учреждение имеет Л-образный план. Таким образом, два крыла ступенчато поднимаются к угловой части с главным вестибюлем и образуют террасы, которые и напоминают палубы корабля.

Плоские крыши являются неэксплуатируемыми и могут быть использованы только для эвакуации. Фасады здания – сплошные ленточные окна игровых и спален, высота которых незначительно превышает отметку в 2 метра. Они разделены белыми поясами оштукатуренных аквапанелей с цветными вставками из фасадной плитки.

Основной вестибюль ориентируется на север и является сквозным, он имеет проход во внутренний двор. Его акцентирует вставка из цветной плитки на главном фасаде.

Второй вход располагается с юга, с той стороны, где возводятся жилые дома. Максимум дневного освещения в здании появится посредством большого количества остекления.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что необычная композиция здания стала ответом архитекторов на ограничения участка. Так, авторы получили интересный проект. Он станет важным акцентом в общей композиции квартала.