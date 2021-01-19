РИАМО - 19 янв. Количество обращений предпринимателей Подмосковья по вопросам защиты их прав значительно выросло в 2020 году, а также их тематика в основном стала касаться коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева.

«60,8% (4797) обращений, поступивших в течение 2020 года, были связаны с коронавирусной тематикой, 39,2% (3094) - содержали жалобы с описанием конкретных ситуаций о нарушении прав и законных интересов предпринимателей», - сказал Головнев.

Всего в 2020 году в аппарате бизнес-омбудсмена Московской области рассмотрели 7891 обращение. Большая их часть поступила в первом полугодии.

Головнев уточнил, что за первые 7 месяцев 2020 года было рассмотрено 6297 обращений. При этом за весь 2019 год было 1939 обращений. Бизнес-омбудсмен отметил превосходную работу 37 приемных в 49 муниципальных образованиях Подмосковья в ушедшем году.

55,4% заявлений в период с января по июль 2020 года были связаны с толкованием введенных ограничений, 33,9% содержали просьбы о смягчении введенных ограничений, и 10,7% несли в себе предложения по изменениям законодательства. В основном предприниматели просили расширить список отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии.

Вопросы касались господдержки, отсрочки платежей и перевода бизнеса на удаленную работу.

Заявления по основной тематике без учета темы коронавируса составили 39,2% от всех. Их насчитали 3094 штуки.

Тематика этих обращений распределилась следующим образом: 25% - жалобы на действие или бездействие правоохранительных органов, 13,6% - вопросы, связанные с земельно-имущественными отношениями, 13% - нарушениями в сфере государственных закупок, 11,2% – налогами, 9% - административными барьерами, 8,2% - нестационарной торговлей, 4,5% - злоупотребления доминирующим положением (ресурсоснабжающие организации), 4,3% - контрольно-надзорной деятельностью, 4% - темой ЖКХ, 3,2% - транспортом, 1,1% - строительством, 2,9% обращений – описание частных случаев нарушений прав и интересов бизнеса.

«В целом эффективность рассмотрения обращений в 2020 году у нас высокая. Более половины (56%) рассматриваемых случаев разрешаются в пользу заявителей. Это значит, что права заявителей восстановлены полностью. В 33% случаях – жалобы признаются необоснованными, и 11% обращений остаются в работе, то есть работа с ними продолжится в 2021 году», - заключил Головнев.