РИАМО - 19 янв. В Московской области объем заготовки населением древесины на дрова за прошлый год снизился более чем в два раза, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«По сравнению с предыдущим годом объемы отпущенной населению подмосковными лесничествами древесины на дрова в 2020 году снизились более чем в два раза и составили 3355 кубических метров. В 2019 году этот показатель был 7190,98 кубических метра», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

В Дмитровском, Истринском, Клинском, Ногинском и Сергиево-Посадском лесничествах ГКУ МО «Мособллес» заявок на отпуск древесины на дрова в прошлом году вообще не поступало.

«Некоторые специалисты связывают ежегодное снижение объемов заготовки древесины на дрова с увеличением числа газифицированных населенных пунктов на территории Московской области, ростом доходов населения, доступностью альтернативных источников для отопления домов», - сказал зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По его словам, также на снижение объемов заготовки древесины повлияло то, что Госдума приняла закон о сборе валежника, который разрешил гражданам без оформления разрешительных документов бесплатно собирать валежник в лесу.