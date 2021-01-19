РИАМО - 19 янв. Житель подмосковного Протвина Иван Волков посвятил огромную картину на снегу врачам и выложил ее в свой Instagram-аккаунт.
На картине изображен врач в халате, маске и колпаке, обнимающий земной шар.
«Надеюсь, после зимы у тебя будет возможность воплощать свои идеи», - написал в комментариях пользователь twenty_one_thirty.
Другой пользователь назвал картину «Сон врача».
На странице подмосковного художника в Instagram можно увидеть и другие картины на снегу.
Несмотря на малоснежную зиму прошлого года, Волков и тогда также рисовал на снегу картины.
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