РИАМО - 19 янв. Житель подмосковного Протвина Иван Волков посвятил огромную картину на снегу врачам и выложил ее в свой Instagram-аккаунт.

На картине изображен врач в халате, маске и колпаке, обнимающий земной шар.

«Надеюсь, после зимы у тебя будет возможность воплощать свои идеи», - написал в комментариях пользователь twenty_one_thirty.

Другой пользователь назвал картину «Сон врача».

На странице подмосковного художника в Instagram можно увидеть и другие картины на снегу.

Несмотря на малоснежную зиму прошлого года, Волков и тогда также рисовал на снегу картины.