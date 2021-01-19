РИАМО - 19 янв. Прошла проверка хода строительства торгового центра «Леруа Мерлен» на Заречной улице в Одинцовском городском округе, достроить ТЦ планируют в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«На данный момент на объекте ведутся работы по устройству монолитных конструкций четвертого этажа», - сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

По проекту, отдельно стоящее здание торгового центра будет иметь пять этажей с зонами парковки и торговли. Его общая площадь составит 55 тысяч квадратных метров.

С начала строительства на объекте прошло пять проверок. Работы планируют завершить в третьем квартале 2021 года.

«Леруа Мерлен» занимается продажей товаров для строительства и ремонта.