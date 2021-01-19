РИАМО - 19 янв. Продолжается строительство школы на 550 мест на улице Степана Морозкина в Ликино-Дулеве в Орехово-Зуевском городском округе, ввод в эксплуатацию запланирован на июль 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На площадке 58 рабочих и две единицы техники. На объекте выполняются отделочные и фасадные работы, монтаж внутренних инженерных сетей. Строительная готовность – 55%», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В здании школы площадью 9,2 тысячи квадратных метров запланировано три этажа. Там будут учебные классы, лаборатории, мастерские, столовая, медпункт, библиотечный центр, спортивный и актовый залы, а также административные и подсобные помещения.

Территорию вокруг школы озеленят и благоустроят. На ней установят спортивные и игровые площадки.

Строительство ведется в рамках президентского нацпроекта «Современная школа». Подрядчиком является ОАО «ПАО «МЭСС».