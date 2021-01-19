РИАМО - 19 янв. На маршруты Подмосковья с начала года вышло 150 новых мусоровозов и спецтехники регионального оператора «РТ-Инвест», в течение года ожидается поступление еще 170 транспортных средств, которые отвечают всем современным экостандартам по сбору и транспортировке отходов, говорится в пресс-службе компании.

Сумма инвестиций, которые вложили в развитие автопарка, составила 6 миллиардов рублей, что позволило создать новые рабочие места в Подмосковье, а также перечислить свыше 1,5 миллиарда налоговых выплат в 2020 году. Значительную часть выплат направили в бюджет региона.

«Основной объем новой техники – 80 единиц был направлен на территорию «Рузского регионального оператора». <...> Продолжает расти автопарк «Сергиево-Посадского регионального оператора» - 30 новых автомобилей уже работают в Мытищах, 18 – в Дмитрове, семь – в Сергиевом Посаде», – говорится в сообщении.

«Рузский региональный оператор» направил технику на работу в городские округа Волоколамский, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Истра, Талдомский, Рузский и Красногорск.

Техника поступила в управление «Каширского регионального оператора». На текущий момент это десять автомобилей на территории Ленинского округа. Значительное увеличение их количества придется на ближайшие месяцы, географию маршрутов расширят.

Автопарк компании пополнился и маневренными мусоровозами, емкость которых составляет 8 кубических метров. Они позволят вывозить отходы в ситуации сильной запаркованности контейнерных площадок. Осложнение ситуации также происходит зимой из-за навалов снега.

Новая спецтехника уже тестируются в Домодедове, Химках и Одинцове, где отходы собирают пять новых мусоровозов. Появление еще 15 произойдет в других кластерах компании.

«РТ-Инвест» представляет собой крупнейшего регионального оператора, который обслуживает 65% территории региона. Контроль за каждым килограммом отходов от мест образования до предприятий утилизации ведется посредством мониторинга системы ГЛОНАСС и собственной разработкой компании программой АИС «Отходы».