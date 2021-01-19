РИАМО - 19 янв. Спасатели обеспечивали безопасность во время празднования Крещения Господня на территории Московской области, а также участвовали в подготовке площадок для купаний, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

«Места для купаний подготовили заранее, где создали все комфортные условия с теплыми раздевалками. Перед началом омовения верующих спасатели проверили надежность мостков и лестниц, после чего заняли место возле купелей, чтобы страховать окунающихся в воду и быть готовыми оказать любую помощь», - говорится в сообщении.

Водолазы поисково-спасательного отряда №24 «Мособлпожспаса» исследовали дно купелей на предмет обнаружения острых предметов.

Новые ограждения и сходни в воду были сделаны, например, на озере Дивном в Балашихе, на Каменском пруду города Электроугли и на пруду рядом с Покровским храмом в Богородском городском округе.

В теплых палатках можно было не только согреться, но и попробовать ароматный чай с выпечкой.

В черте деревень Романцево и Лаговское в городском округе Подольск спасатели перекрыли выход на лед некоторых водоемов, чтобы никто не провалился в воду. Всего около Подольска насчитали больше 10 официально разрешенных мест для купания.

Для крещенских купаний в Московской области были подготовлены 220 купелей. В купаниях приняли участие свыше 175 тысяч человек.