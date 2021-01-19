РИАМО - 19 янв. В столице по результатам процессуальной проверки следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании косметологических услуг, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Основанием для проверки стало сообщение в СМИ о нарушении прав граждан. Там говорилось, что в городе неизвестные в салонах красоты и домашних условиях, не имея медобразования и лицензии на предоставление косметологических услуг, оказывали такие услуги, которые причинили вред здоровью пациентов.

«Согласно сюжету, от действий косметологов пострадали две женщины, которым оказаны ненадлежащие косметологические услуги. Они допрошены, изъята необходимая медицинская документация, назначены судебно-медицинские экспертизы», - сказала Иванова.

Территориальному органу Росздравнадзора по Москве и Московской области и столичному департаменту здравоохранения поручено организовать проверки по всем вышеуказанным фактам. Расследование по уголовному делу продолжается.

По словам Ивановой, в прошлом году в производстве столичного главка СК РФ находилось десять уголовных дел, связанных с ненадлежащим оказанием косметологических услуг. В суд для рассмотрения было направлено пять уголовных дел, по двум из них вынесены обвинительные приговоры, три уголовных дела находятся на завершающей стадии судебного разбирательства.

Руководитель ГСУ СК РФ по Москве Андрей Стрижов отметил, что действующее законодательство лишает правоохранительные органы возможности эффективно бороться с подобными видами деятельности, так как уголовная ответственность может наступить только в случае наступления вреда здоровью для пациента в результате таких манипуляций.

Он уточнил, что в целях превентивной защиты прав и законных интересов граждан было предложено руководству СК России рассмотреть вопрос о возможности внесения предложений по изменению законодательства в данной сфере.