РИАМО - 19 янв. Свыше 345,45 миллиона рублей отсрочки получили подмосковные арендаторы за арендуемое областное и муниципальное имущество, а также неразграниченные земли в 2020 году в рамках поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии Сovid-19, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

Отсрочка предоставлена по 768 договорам аренды в 53 городских округах Московской области. Эта мера поддержки помогла предпринимателям переждать тяжелые времена, когда для безопасности людей многие сферы бизнеса были вынуждены полностью остановить свою деятельность.

«В Подмосковье мы реализовали возможность удаленной подачи документов на отсрочку арендных платежей через портал РПГУ, а также расширили список пострадавших отраслей бизнеса, чтобы поддержать большее количество представителей предпринимательства. В этом году они смогут начать погашение отсроченных сумм по индивидуальному согласованному графику», - отметил зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова уточнила, что сумма отсроченной платы за аренду государственной неразграниченной земли составила 212,5 миллиона рублей, за муниципальное имущество и землю – 116,8 миллиона рублей, а за областную недвижимость – 16,15 миллиона рублей.

Наибольшие суммы арендных платежей отсрочили арендаторы в городских округах Балашиха - 30,3 миллиона рублей, Люберцы - 29,7 миллиона рублей, Щелково - 29,3 миллиона рублей, Орехово-Зуевский - 29,2 миллиона рублей, Одинцовский - 28,9 миллиона рублей и Химки - 28,1 миллиона рублей.

Отсрочка в размере 100% арендной платы за имущество предоставлена арендаторам пострадавших отраслей предпринимательства и торговли (юрлица и ИП) за период с 1 марта по 1 октября 2020 года. Погашение отсрочки реализуется арендаторами в 2021-2022 годах.