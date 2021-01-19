РИАМО - 19 янв. В I квартале 2021 года года начнут реконструкцию Симоновской набережной от существующего участка до Третьего транспортного кольца, всего в 2021 году в Москве планируют построить и реконструировать 72,4 километра дорог, возвести 18 транспортных сооружений и 16 пешеходных переходов, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города.

«К реконструкции Симоновской набережной от существующего участка до Третьего транспортного кольца приступим в первом квартале. Всего предстоит построить и реконструировать более 1 километра дорог, построить подземный пешеходный переход, подпорные и противопожарные стены, реконструировать инженерные коммуникации», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Государственное казенное учреждение «Управление дорожно-мостового строительства», подведомственное Депстрою, объявило конкурс. Он будет открытым и пройдет в электронной форме. Конкурс подразумевает выполнение строительно-монтажных работ по обозначенному объекту. Первый этап – улично-дорожная сеть на участке от Крутицкой набережной до проектируемой жилой застройки по улице Восточной.

Итоги планируют подвести в марте. Первый этап работ должен быть завершен в течение 10 месяцев.

Проект предусматривает реконструкцию Симоновской набережной, чья протяженность составляет 774 метра, ширина проезжей части – 21,5 метра, ширина тротуаров – 3 метра. Устройство остановок общественного транспорта с заездными карманами, павильонами ожидания и навигационными пилонами также предусмотрено проектом.

В рамках проекта построят Проектируемый проезд 1076, протяженность которого составит 104 метра, ширина проезжей части – 10,5 метров, ширина тротуаров – до двух метров, построят двухполосный съезд с Проектируемого проезда 1076 на Симоновскую набережную в сторону ТТК протяженностью 26 метров и шириной проезжей части в 10 метров.

Также проектом предусмотрены постройка съезда с Проектируемого проезда 1076 на Симоновскую набережную в сторону центра протяженностью 101 метр и шириной проезжей части в пять метров, возведение подземного пешеходного перехода, оборудованного двумя лестничными сходами с колясочными спусками и таким же количеством лифтов.