РИАМО - 19 янв. Капитальный ремонт здания на Ленинградском проспекте в столице выполнен наполовину, после завершения работ там откроется коворкинг-центр ГБУ «Московский дом общественных организаций», говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города.

«На завершающем этапе находятся фасадные работы. Главный фасад оштукатурили и покрасили, а также привели в порядок декоративные элементы: обрамления окон, междуэтажные пояски», - говорится в сообщении.

Архитектурно-художественный облик, композиционные приемы и стилистика здания остались неизменной.

«Осталось завершить работы по восстановлению облицовочного камня цоколя. Окраска фасада выполнялась в соответствии с паспортом колористического решения. Работы проводятся на площади почти 940 квадратных метров», - уточняется в материале.

Все работы планируется завершить к концу этого года.