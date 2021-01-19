РИАМО - 19 янв. Популярное место паломничества - Гремячий ключ в Сергиево-Посадском городском округе - станет доступнее для жителей и гостей региона, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение организовать удобный подъезд к туристическому объекту, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова совместно с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексеем Гержиком проверила, как исполняется это поручение.

«Сделан первый большой и самый важный шаг: по поручению губернатора начато строительство дороги на Гремячий ключ, сейчас уже проложена временная дорога. Долгое время ее здесь не было – и паломники, и туристы проделывали непростой путь от Сергиева Посада. Теперь же поток посетителей значительно увеличился. Сейчас завершается разработка концепции благоустройства – будут расширены парковка, дорожки, освещение. Все, кто стремится сюда, ищут атмосферы уединения, крайне важно сохранить это место особенным», — сказала Наталья Виртуозова.

Гремячий ключ – это самый большой водопад в Подмосковье. Потоки воды стекают каскадами с высоты около 20 метров, она обогащена радоном и считается целебной, температура круглый год держится на уровне плюс 4 – плюс 6 градусов. Источник находится на территории подворья Троице-Сергиевой лавры, здесь обустроена купель, ежегодно на Крещение проводятся традиционные купания.

«Для комфортного и беспрепятственного проезда верующих ко дню празднования Крещения были подготовлены временная дорога протяженностью порядка 1,8 километра и два парковочных пространства на 900 машино-мест. Работы по капремонту подъезда к святому источнику стартовали в декабре», – отметил Гержик.

Новую двухполосную дорогу построят до конца этого года. Парковочные пространства расширят до 1,5 тысяч мест. В план входит также реконструкция существующего мостового перехода через реку Вондигу. Это позволит улучшить транспортную доступность для жителей близлежащих населенных пунктов.

В ходе благоустройства установят торговые павильоны и туалетные модули, появятся центральные входные аллеи и площадки, отремонтируют и расширят деревянные настилы, ведущие к источникам.

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