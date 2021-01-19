РИАМО - 19 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин переназначил Олега Пунделя на должность главы управы района Кузьминки, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

«В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Пунделя Олега Владимировича на должность главы управы района Кузьминки города Москвы», — говорится в документе.

С Пунделем будет заключен служебный контракт на срок полномочий мэра, но не превышающий предельный срок замещения этой должности.

Пундель занимает должность главы управы Кузьминок с января 2020 года. До этого он был замглавы управы по вопросам экономики и потребительского рынка района Текстильщики, замглавы управы по вопросам экономики, торговли и услуг района Текстильщики и замглавы управы по вопросам торговли и услуг управы Кузьминок.