РИАМО - 19 янв. К концу следующего года в Москве могут сдать участок Юго-Восточной хорды от улицы Шоссейная до Полбина, строительство объекта продолжается, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Реконструкция улицы Полбина, входящая в состав четвертого участка Юго-Восточной хорды, завершена. В настоящий момент продолжается строительство основного хода магистрали на данном участке», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на текущий момент ведутся работы по возведению объездной дороги вдоль ТЦ «Метро», обустройству свайных оснований и подпорных стенок для эстакад-съездов, а также переустройство инженерных коммуникаций. Так, в настоящее время готовность объекта составляет 19%.

В перспективе трасса должна соединится с проектируемым дублером Люблинской улицы, активные строительные работы на котором могут начаться уже в текущем году.

Проекты двух магистралей были разработаны специалистами городской группы компаний «Моспроект-3». Они применили нестандартные решения с целью интегрировать инженерные сооружения в плотную застройку мегаполиса.

Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова отметила, что сложность возведения развязки на пересечении Юго-Восточной хорды и дублера Люблинской улицы в непосредственной близостью к действующей линии метрополитена и строящемуся участку Большого кольца, а также во множестве подземных сетей городской и дождевой канализации.

Она добавила, что на момент проектирования эстакад применялись современные расчетные комплексы, которые позволили провести анализ напряженно-деформированное состояние конструкций в трехмерной постановке и принять специалистам верные конструктивные решения.

С целью оптимизации строительства, проектировщиками были предусмотрены пролетные строения из сталежелезобетона. Данное инженерное решение дает возможность снизить расходы материалов, а также сократить время на строительные работы, сохраняя надежность сооружений. С целью минимизации воздействия на окружающую застройку опоры эстакад запроектировали из монолитного железобетона с фундаментами на буровых сваях.

Участок Юго-Восточной хорды от улицы Шоссейная до Полбина позволит улучшить транспортную доступность районов Печатники, Люблино и Текстильщики. Он также снизит нагрузку на улицу Люблинская и Волгоградский проспект, а еще обеспечит комфортный доступ к жилой застройке, социальным и культурным объектам.