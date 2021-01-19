РИАМО - 19 янв. Создатель телепроекта «Дом-2» Валерий Комиссаров рассказал, что хочет возродить шоу, и объяснил падение популярности «Дома-2» отсутствием в телепроекте ярких героев, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я являюсь автором «Дома-2» и управлял им как продюсер в течение 10 лет. Я его придумал в 2004 году, и до 2014 года он показывал феноменальные рейтинги. После 2014 года я перестал этим заниматься и отошел от этого проекта. За шесть лет, к сожалению, этот проект стал терять популярность, рейтинги, спонсорские и рекламные возможности», - сказал Комиссаров.

Он пояснил, что падение популярности телешоу и его закрытие связаны с отсутствием ярких и интересных персонажей. За первые 10 лет в проекте появлялись Ксения Собчак, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Виктория Боня, Алена Водонаева, Май Абрикосов и другие люди, которые стали популярными.

«А с 2014 года не появилось ни одной аналогичной звезды, вообще ни одной! Это одна из причин закрытия. Потому что люди хотят наблюдать за личностями, а не за наращенными волосами и силиконом», - уточнил создатель шоу.

Комиссаров планирует выкупить права на «Дом-2» у телеканала ТНТ. Он отметил, что теоретически проект не должен стоить много, раз его закрыли навсегда.

Он также не сомневается, что сможет возродить свое шоу, так как лучше остальных знает особенности данного проекта.

«Я знаю, как это исправить, как сделать так, чтобы он был в нормальном состоянии, чтобы все было хорошо», - заключил Комиссаров.

В конце прошлого года канал ТНТ закрыл телешоу «Дом-2» из-за того, что проект начал стремительно терять аудиторию.​