РИАМО - 19 янв. На Шереметьевском направлении ввели в график движение аэроэкспрессов после инцидента с человеком на путях, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее следование поездов было с небольшими отклонениями от графика из-за инцидента с человеком на пути на Савеловском направлении Московской железной дороги.

«Поезда отправляются в соответствии с расписанием в обе стороны», - говорится в сообщении.

Из-за сбоя пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании поездов для выравнивания интервала движения, а также призвали следить за объявлениями.